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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о «Салавате»: «Как и говорил, второй раунд – потолок. Команда играет полутора звеньями, зависима от легионеров, а в плей-офф это не работает»

Сегодня в Москве команды встретятся в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.  – Переживаете за «Спартак» в яростной серии с «Салаватом Юлаевым» (3-2)? – Да, отличная серия.

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