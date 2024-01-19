В Госдуме охарактеризовали заявление НАТО о подготовке к войне с Россией

Заявление НАТО о подготовке к войне с Россией являются агрессивным популизмом. Так слова председателя военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра охарактеризовал депутат ГД Дмитрий Белик.
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