РБК: Швейцарция отказалась помогать ЕС в поиске попавших под санкции активов

Eduard Европа нагло забывает,где её национальные границы,в пределах которых она может командовать.Они делают вид,что мир воевали и все их колонии,которыми могут ронукать,требовать.Наглость несусветная.

Eduard Международная группа воров! Чтонто участников переворота в Киеве никто не ищет.Людей сбивших боинг с гражданами Европы над Украино тоже никто не ищет! Интересно нп правда ли.А вот высосаные из пальцев ног Санкции ,они из шкуры лезут исполеять.Хотя все это основано на лжи и незаконно!