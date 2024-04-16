Правительство Швейцарии не будет помогать международной группе в поиске активов попавших под санкции россиян.
РБК: Швейцарция отказалась помогать ЕС в поиске попавших под санкции активов
Комментарии
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Eduard
Европа нагло забывает,где её национальные границы,в пределах которых она может командовать.Они делают вид,что мир воевали и все их колонии,которыми могут ронукать,требовать.Наглость несусветная.
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16 час.
Eduard
Международная группа воров! Чтонто участников переворота в Киеве никто не ищет.Людей сбивших боинг с гражданами Европы над Украино тоже никто не ищет! Интересно нп правда ли.А вот высосаные из пальцев ног Санкции ,они из шкуры лезут исполеять.Хотя все это основано на лжи и незаконно!
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16 час.
Eduard
Мы с вами живем во времена наглецов и негодяет! Славу богу не в период Инквизиции,когда людей вешали в лучшем случае,а худшем жилы у них тянули.Обвинения были такие же фальшивые.Комунто чужой дом приглянулся и понаписал на соседа,а суду все равно!
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16 час.
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