Бойцы Росгвардии задержали дезертира в Челябинске

Беглец из Приморья выдал себя сам.Увидел патрульную машину и начал метаться. 23 октября 2023 года вечером в Металлургическом районе Челябинска бойцы Росгвардии во время несения службы заметили странного мужчину.
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