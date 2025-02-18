Полиция заинтересовалась выступлением 12-летнего рэпера в Нижнем Новгороде

Школьник зачитал несколько матерных треков на концерте с возрастным ограничением 18+. По словам экспертов, вопросы могут появиться и к родителям юного артистаВ Нижнем Новгороде полиция проверяет концертную площадку из-за выступления 12-летнего школьника.