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Полиция заинтересовалась выступлением 12-летнего рэпера в Нижнем Новгороде

Полиция заинтересовалась выступлением 12-летнего рэпера в Нижнем Новгороде

Школьник зачитал несколько матерных треков на концерте с возрастным ограничением 18+. По словам экспертов, вопросы могут появиться и к родителям юного артистаВ Нижнем Новгороде полиция проверяет концертную площадку из-за выступления 12-летнего школьника.

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