В Екатеринбурге суд встал на сторону юриста, с которой МФО пытались взыскать чужие долги

Суммы были небольшими, но для Юлии Федотовой доказать свою правоту стало делом принципаПобедой над микрофинансовыми организациями закончился судебный процесс, который инициировала в Екатеринбурге юрист Юлия Федотова.
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