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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В новый пентхаус Колдуэлла-Поупа в Филадельфии ударила молния через несколько минут после подписания договора аренды. Помещение затопило

Новый пентхаус защитника «Филадельфии» Кентавиуса Колдуэлл-Поупа был поражен молнией и затоплен. Инцидент произошел всего через несколько минут после того, как его жена Маккензи подписала договор аренды.

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