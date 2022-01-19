В Красноярске полицейские и общественники провели мероприятие для студентов медицинского университета

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» студенты лечебного факультета Красноярского государственного медицинского университета посетили отделение организации психологической работы УРЛС ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» студенты лечебного факультета Красноярского государственного медицинского университета посетили отделение организации психологической работы УРЛС ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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