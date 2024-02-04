В "клешнях": "Непредвиденный инцидент" в Авдосе. Скоро будет много пленных

Армия небратьев потеряла частичный контроль над Авдеевкой. Военкоры рассказывают о "непредвиденном инциденте" после прорыва наших войск в районе бывшей базы отдыха "Царская охота", после которого скоро будет много пленных.
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