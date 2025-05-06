Павла Дурова заметили в Париже в компании новой спутницы, пока его девушка Юлия Вавилова остаётся в Дубае

Павел Дуров вернулся в Париж, где является фигурантом уголовного дела, после поездки в Дубай. Основателя Telegram заметили в столице Франции в обществе незнакомой девушки, пока его возлюбленная Юлия Вавилова остаётся в ОАЭ.
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