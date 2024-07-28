НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

«Краснодар» владел мячом в среднем 66% времени в матчах с «Ахматом» и «Динамо» Махачкала. Это лучший результат в первых 2 турах РПЛ

«Краснодар» владел мячом в среднем 66% времени в матчах с «Ахматом» и «Динамо» Махачкала. Это лучший результат в первых 2 турах РПЛ

Средний показатель владения «Краснодара» в матчах с «Ахматом» и махачкалинским «Динамо» составил 66% – выше, чем у любой другой команды чемпионата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх