Британский суд рассмотрит иск принца Гарри к издателю таблоида Daily Mail

Высокий суд Лондона вынес решение о возможности рассмотрения иска принца Гарри, певца Элтона Джона, актрисы Элизабет Херли и ряда других знаменитостей к издающему таблоид Daily Mail медиахолдингу Associated Newspapers Ltd (ANL) о грубом нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщает Reuters.
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