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Доспехи для детей и мечи для викингов: военно-исторический музей в городе Брюсселе

Доспехи для детей и мечи для викингов: военно-исторический музей в городе Брюсселе

Мы продолжаем знакомиться с музеями разных стран мира, в которых выставлено оружие и в первую очередь рыцарские доспехи – тема интересная для многих читателей ВО.

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