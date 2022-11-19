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Крылов о КХЛ: «Средний уровень упал. Нет абсолютных фаворитов»

Александр Крылов считает, что средний уровень в КХЛ упал. – Вас не смущает, что последние игры мы [«Авангард»] выигрываем, но играем на пределе – волевые победы на износе.

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