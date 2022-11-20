Хозяева чемпионата мира в Катаре обидели экс-президента УЕФА Мишеля Платини

Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини не пригласили на чемпионат мира 2022 года. Особая пикантность ситуации состоит в том, что организаторы не отправили приглашение человеку, который голосовал именно за Катар при выборе страны-хозяйки Мундиаля-2022.