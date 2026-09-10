КХЛ выплатит клубам 2,36 млрд рублей по итогам сезона-2025/26

Источниками формирования выплат выступают доходы от реализации телевизионных и беттинг-прав, а также целевые отчисления от азартных игр, поступающие через Единый регулятор азартных игр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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