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Регионы России

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КХЛ выплатит клубам 2,36 млрд рублей по итогам сезона-2025/26

КХЛ выплатит клубам 2,36 млрд рублей по итогам сезона-2025/26

Источниками формирования выплат выступают доходы от реализации телевизионных и беттинг-прав, а также целевые отчисления от азартных игр, поступающие через Единый регулятор азартных игр.

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