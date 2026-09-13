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Дембеле о «Золотом мяче»: «Я всегда был таким, сидел в конце класса, никогда не был избранным, просто много трудился. Год назад меня наградили за фантастический сезон с «ПСЖ», в этом – посмотрим»

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле высказался о своих шансах на « Золотой мяч » в 2026 году.  «Я всегда был таким, знаете, сидел в конце класса и усердно работал.

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