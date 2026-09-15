Атака на сочинский пляж

Нарушение требований гражданской обороны в Сочи во время недавнего налета на сочинский пляж.Гражданские снимают кадры отражения атаки и рискуют помереть прямо во время записи, если на них упадет подбитый дрон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- М План Трампа, кото...
- ВС разрешил росси...
- А «Ты, Зин, уж лучш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым