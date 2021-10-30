Заноза

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Пейте своё "Баварское" молча: Моргенштерны пошли против Великой Победы. А мы сдадимся?

Пейте своё "Баварское" молча: Моргенштерны пошли против Великой Победы. А мы сдадимся?

Информационный шум поднялся вокруг слов о Великой Отечественной войне скандального рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна).

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Владимир Сиденко
Однозначно этот моргенштерн и все здесь перечисленные ему подобные - ублюдки не помнящие родства. Но они ли только в этом виноваты? А должны ли были вообще руководство ТВ и Собчак брать у него интервью и пускать в эфир? Собчак и руководство ТВ должны быть привлечены к ответственности как соучастники. Значить для них героическая история страны ничего не изначит, главное деньги, дешёвый пиар и рейтинг. Нужные жёсткие баръеры для предотвращения такой, по сути прозападной пропаганды. Ели так будет продолжаться, то Следственному комитету только и этим заниматься.
JOKERXXX JOKEREVICH
а вот я полагаю. что именно вот такими публикациями делается огромный БЕСПЛАТНЫЙ PR всем этим уродам.А ведь есть опыт советской власти,когда вокруг таких возникала полная информационная ТИШИНА...и человек как бы сам по себе исчезал, а так как народ наш короткопамятен,то о нем быстро ЗАБЫВАЛИ И ВСЕ!! Вот возникла тишина вокруг А.Навального, и стал он уходить в прошлое..в историю..в ЗАБВЕНИЕ...
Евгений Шаранхаев
Ему не хватает татуировки члена на лбу. И называться будет Моргенчлен.
Andrew Kley
А сам член на пятке. Чтобы как пи'сать - то разуваться.
Vasja Chabibulin
Посадить парочку упырей, чтобы другим не повадно было.
Виталий Винокуров
Разве психушки существуют не для таких? Действовать нужно мгновенно, чтобы зараза не распространялась.
Соня Орлова
Просто заблокировать, стереть из информационного пространства и телевидения.
Валентин Кондратьев
Именно так, чтобы при упоминании собчачки, например, люди спрашивали: - А кто это?
Вячеслав Кормилицын
Да обыкновенная падаль они.
Евгений Шаранхаев
Очень странное поганяло"Моргенштерн" для Алишера Валеева. И лицо всё заляпано какой-то грязью. Зачем его среди нормальных людей то держат? Он же может кого нибудь вилкой ткнуть.

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