Пейте своё "Баварское" молча: Моргенштерны пошли против Великой Победы. А мы сдадимся?

ЗанозаПолитикаПейте своё "Баварское" молча: Моргенштерны пошли против Великой Победы. А мы сдадимся? Информационный шум поднялся вокруг слов о Великой Отечественной войне скандального рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна).Вернуться к статье107НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СиденкоОднозначно этот моргенштерн и все здесь перечисленные ему подобные - ублюдки не помнящие родства. Но они ли только в этом виноваты? А должны ли были вообще руководство ТВ и Собчак брать у него интервью и пускать в эфир? Собчак и руководство ТВ должны быть привлечены к ответственности как соучастники. Значить для них героическая история страны ничего не изначит, главное деньги, дешёвый пиар и рейтинг. Нужные жёсткие баръеры для предотвращения такой, по сути прозападной пропаганды. Ели так будет продолжаться, то Следственному комитету только и этим заниматься.JOKERXXX JOKEREVICHа вот я полагаю. что именно вот такими публикациями делается огромный БЕСПЛАТНЫЙ PR всем этим уродам.А ведь есть опыт советской власти,когда вокруг таких возникала полная информационная ТИШИНА...и человек как бы сам по себе исчезал, а так как народ наш короткопамятен,то о нем быстро ЗАБЫВАЛИ И ВСЕ!! Вот возникла тишина вокруг А.Навального, и стал он уходить в прошлое..в историю..в ЗАБВЕНИЕ...Евгений ШаранхаевЕму не хватает татуировки члена на лбу. И называться будет Моргенчлен.Andrew KleyА сам член на пятке. Чтобы как пи'сать - то разуваться.Vasja ChabibulinПосадить парочку упырей, чтобы другим не повадно было.Виталий ВинокуровРазве психушки существуют не для таких? Действовать нужно мгновенно, чтобы зараза не распространялась.Соня ОрловаПросто заблокировать, стереть из информационного пространства и телевидения.ВКВалентин КондратьевИменно так, чтобы при упоминании собчачки, например, люди спрашивали: - А кто это?ВКВячеслав КормилицынДа обыкновенная падаль они.Евгений ШаранхаевОчень странное поганяло"Моргенштерн" для Алишера Валеева. И лицо всё заляпано какой-то грязью. Зачем его среди нормальных людей то держат? Он же может кого нибудь вилкой ткнуть.Комментировать
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