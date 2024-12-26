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Юран раскритиковал Абаскаля: «Все разговоры про багаж — бред. Почему Угальде при тебе не забивал?»

Юран раскритиковал Абаскаля: «Все разговоры про багаж — бред. Почему Угальде при тебе не забивал?»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран отреагировал на слова экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что текущие успехи Манфреда Угальде связаны с работой его тренерского штаба.

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