Театр абсурда
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Театр абсурда

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Смартфонозависимость школьников — преодолеем, или будет ломка?

Смартфонозависимость школьников — преодолеем, или будет ломка?

Психолог Дамиан Синайский оценил решение парламентариев запретить мобильные телефоны на уроках Павел Еськов Фото: DPA / Global Look Press Материал комментируют: Дамиан Синайский Госдума накануне на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками на уроках средств связи, в том числе смартфонов.

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