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Под Кировоградом поражена территория компании по оптовой продаже топлива

Под Кировоградом поражена территория компании по оптовой продаже топлива

Рано утром 17 сентября российский ударный беспилотник «Герань-4» ударил по территории компании ООО «Данай» недалеко от Кропивницкого (Кировограда).

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