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Импорт нефти из России в Индию восстанавливается

Импорт нефти из России в Индию восстанавливается Поставки российской нефти в Индию снова растут после временного снижения, вызванного санкционными ограничениями и изменением условий расчетов.

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