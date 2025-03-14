Импорт нефти из России в Индию восстанавливается Поставки российской нефти в Индию снова растут после временного снижения, вызванного санкционными ограничениями и изменением условий расчетов.
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Импорт нефти из России в Индию восстанавливается Поставки российской нефти в Индию снова растут после временного снижения, вызванного санкционными ограничениями и изменением условий расчетов.
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