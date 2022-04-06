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Какие долги жителей Башкирии могут перейти по наследству

Какие долги жителей Башкирии могут перейти по наследству

В наследство от умершего родственника могут, помимо движимого и недвижимого имущества, могут перейти: банковские кредиты, заемы в микрофинансовых организациях или кредитных потребительских кооперативах, долги по коммунальным платежам и налогам.

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