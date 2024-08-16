«Лиза Алерт» перестала публиковать личные данные пропавших в Курской области. Это сделано из соображений безопасности, чтобы оградить родственников этих людей от мошенников, сообщил в Telegram-канале организации председатель поискового отряда Григорий Сергеев.
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