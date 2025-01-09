Русские войска укрепляют позиции: новые успехи под Двуречной и Западным

Русские войска достигли новых успехов в районе Двуречной. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что силы расширили плацдарм, заняли опорные пункты и установили контроль над блокпостом восточнее Западного, продвинувшись вглубь обороны противника.
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