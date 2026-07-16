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FiNE NEWS

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Евразийская экономическая комиссия и Межгосударственный авиационный комитет обсудили совместные проекты в гражданской авиации

На площадке Межгосударственного авиационного комитета (МАК) прошла встреча между министром по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбеком Кожошевым и председателем МАК Олегом Сторчевым.

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