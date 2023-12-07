"Ущерб свыше миллиона": серийного преступника задержали во Владивостоке

Во Владивостоке полицейскими был задержан 29-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии преступлений, включая грабеж, угон автомобиля и хищение денежных средств, сообщается в tg — канале prim_police (18+).
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