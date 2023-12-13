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Daily Moscow

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Посол Антонов: поездка Зеленского в Вашингтон получилась пустой

Посол Антонов: поездка Зеленского в Вашингтон получилась пустой

Как отметил в своем Telegram-канале посол России в США Анатолий Антонов, поездка украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон получилась пустой, поскольку он не смог убедить всех в том, что Украина «важнее безопасности США».

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