Посол Антонов: поездка Зеленского в Вашингтон получилась пустой

Как отметил в своем Telegram-канале посол России в США Анатолий Антонов, поездка украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон получилась пустой, поскольку он не смог убедить всех в том, что Украина «важнее безопасности США».
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