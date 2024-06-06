Турнир по сумо в Чехове собрал более 90 спортсменов

Традиционный турнир по сумо, посвященный Дню защиты детей, прошел в городском округе Чехов. Большой, просторный зал в ДК «Дружба» со специальными матами и разметкой для схваток объединил более 90 участников из Московской и Калужской областей.
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