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AMD бросила вызов Nvidia перед презентацией RTX Spark — новый чип Strix Halo получил поддержку до 192 ГБ унифицированной памяти

AMD бросила вызов Nvidia перед презентацией RTX Spark — новый чип Strix Halo получил поддержку до 192 ГБ унифицированной памяти

Ryzen AI Max Pro 495 позволяет выделить до 160 ГБ унифицированной памяти под графику и запускать локально ИИ-модели до 100 млрд параметров AMD представила процессор Ryzen AI Max Pro 495 с кодовым названием Strix Halo всего за два дня до презентации продуктов Nvidia и Microsoft RTX Spark.

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