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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шалимов об увольнении Ивича из «Краснодара»: «Не считаю поступок Галицкого самодурством. Он не лезет в решения, но всегда просит их объяснить. Видимо, объяснение не удовлетворило»

«Теперь об увольнении Ивича. Как я вижу ситуацию. Началось все с того, что команда вышла из отпуска в 20-х числах января.

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