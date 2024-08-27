Онана пропустил 60 голов в 40 матчах АПЛ. Это худший результат среди всех вратарей в истории «МЮ» на таком отрезке

28-летний голкипер из Камеруна пропустил 2 мяча в матче 2-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:2). С учетом прошлого сезона у него стало 60 пропущенных мячей в 40 матчах за «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ.