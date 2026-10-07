Юрист Хаминский объяснил, когда сосед может собрать плоды с дерева

Александр Хаминский, юрист Центра правопорядка, рассказал, что плоды с деревьев, ветви которых тянутся за границы участка, можно собирать.
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