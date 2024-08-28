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Первый МГМУ: создан VR-прибор для самостоятельной нейрореабилитации

Первый МГМУ: создан VR-прибор для самостоятельной нейрореабилитации

В Клинике нервных болезней им. А.Я. Кожевникова оценивают эффективность прибора для психологической, когнитивной и физической нейрореабилитации с применением технологий виртуальной реальности и биологической обратной связи – "Флоу" (от англ.

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