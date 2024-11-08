Из-за волокиты при рассмотрении жалобы чиновника в Карелии оштрафовали

Сотрудник администрации Прионежского района слишком долго не отвечал на обращение местной жительницы Жительница Прионежского района обратилась в прокуратуру с жалобой на районную администрацию, поскольку один из сотрудников задержал ответ на ее запрос.
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