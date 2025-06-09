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Военный эксперт Михайлов: Россия бережет «Орешник» для будущих операций

Военный эксперт Михайлов: Россия бережет «Орешник» для будущих операций

В программе «Что это было?!» на RTVI руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил, что Россия не использует против Украины комплекс «Орешник», поскольку сейчас в этом нет военной целесообразности.

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