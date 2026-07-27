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Царьград

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Известно условие окончания СВО: Вассерман взял слово после заявления Кремля

Известно условие окончания СВО: Вассерман взял слово после заявления Кремля

Эрудит Анатолий Вассерман рассказал, при каком условии закончится СВО.Ранее сообщалось, что Владимир Путин отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине.

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
&quot;Президент России пообещал подробно проинформировать коллегу о ходе СВО.&quot; .................. а мог бы просто послать....в ту степь.
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1 м.