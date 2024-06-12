На что жалуются россияне? Льготы — военным, машины — вдовам

Москалькова: ни одна женщина из колонии в РФ пока не отправилась в зону СВОУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна МоскальковаМаксим Блинов/РИА Новости Бесплатное жилье сиротам, компенсации участникам СВО, наследство для вдов военных — уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой в 2023 году пришло больше 90 тыс.