Депутаты Липецкого облсовета утвердили дату первой сессии

В новый созыв Липецкого облсовета избраны 36 депутатов, половина из них впервые вошли в заксобрание. На первой сессии, которая пройдёт 15 октября, планируется избрать руководство парламента и определить представителя региона в Совете Федерации РФ.
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