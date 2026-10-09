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Новости Липецка

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Депутаты Липецкого облсовета утвердили дату первой сессии

Депутаты Липецкого облсовета утвердили дату первой сессии

В новый созыв Липецкого облсовета избраны 36 депутатов, половина из них впервые вошли в заксобрание. На первой сессии, которая пройдёт 15 октября, планируется избрать руководство парламента и определить представителя региона в Совете Федерации РФ.

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