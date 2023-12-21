Сенатор Карасин: имперский комплекс британцев

Признавая первенство США в руководстве Западом, британцы уверены, что кое в чем американцы им все же уступают, заявил в эфире радио Sputnik председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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