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Картина дня. Финансы

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Сенатор Карасин: имперский комплекс британцев

Сенатор Карасин: имперский комплекс британцев

Признавая первенство США в руководстве Западом, британцы уверены, что кое в чем американцы им все же уступают, заявил в эфире радио Sputnik председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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