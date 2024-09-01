🇷🇺🇺🇦 Самый массированный налет украинских БЛА на российские регионы Этой ночь украинские формирования осуществили массированную атаку беспилотников на российские регионы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺🇺🇦 Самый массированный налет украинских БЛА на российские регионы Этой ночь украинские формирования осуществили массированную атаку беспилотников на российские регионы.
Свежие комментарии