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Аргументы и Факты

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Четыре дрона ВСУ безуспешно атаковали российскую «Ниву» под Добропольем

Четыре дрона ВСУ безуспешно атаковали российскую «Ниву» под Добропольем

На добропольском направлении четыре украинских беспилотника атаковали автомобиль «Нива» российских бойцов, но не смогли поразить ее, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего реактивной артиллерийской батареи группировки войск «Центр» с позывным Замок.

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