Ангарский пруд очистили от мусора и лишних водорослей

В парке «Ангарские пруды» привели в порядок пруд. Об этом сообщил представитель парка. Ранее житель обратился с сообщением в районную группу «Дмитровский район Москвы М125» в социальной сети «ВКонтакте», что в парке нужно провести работы на пруду.