«Уже выигрывали у «Зенита» и постараемся сделать это снова»

Калининградская «Балтика» проводит первый с 1998 года сезон в высшем эшелоне российского футбола. После десяти туров подопечные Сергея Игнашевича находятся в зоне прямого вылета, занимая предпоследнее 15-е место.
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