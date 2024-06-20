В России предложили запретить водить машину людям старше 70 лет

Вопрос к Резяпову номер один: сколько ДТП совершается молодыми людьми а возрасте до 30 лет и что с этим делать. Второй вопрос к Резяпову : а Вы случайно не представляете интересы владельцев таксомоторных парков.

EV

Evgeni Velesik

Мне сейчас 68, Путину за 70, нам что сейчас всë бросить и начинать такси вызывать? Ты лучше с наркоманами, алкашами и психический неуравновешенными разберись, стреляют по пешеходам, бьют друг друга, режут! Откуда у мигрантов оружие? Кто проверит их на знание языка и ПДД?