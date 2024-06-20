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В России предложили запретить водить машину людям старше 70 лет

В России требуется установить предельный возраст водителя, при достижении которого управление автомобилем будет ограничено или запрещено, с данной инициативой выступило движение "Ветераны России", обратившись к главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщается на сайте движения.

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Комментарии
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ЮЗ
Юрий Зайцев
Вопрос к Резяпову номер один: сколько ДТП совершается молодыми людьми а возрасте до 30 лет и что с этим делать. Второй вопрос к Резяпову : а Вы случайно не представляете интересы владельцев таксомоторных парков.
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16 час.
А
Алексей
Путину 71
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14 час.
EV
Evgeni Velesik
Мне сейчас 68, Путину за 70, нам что сейчас всë бросить и начинать такси вызывать? Ты лучше с наркоманами, алкашами и психический неуравновешенными разберись, стреляют по пешеходам, бьют друг друга, режут! Откуда у мигрантов оружие? Кто проверит их на знание языка и ПДД?
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14 час.

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