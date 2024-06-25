Губернатор Камчатского края поставил задачу по совершенствованию системы образования на полуострове

Власти Камчатского края намерены улучшить доступ к высшему образованию на полуострове. Глава региона Владимир Солодов призвал активнее продвигать образование среди местных жителей и привлекать талантливую молодежь со всей страны.
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