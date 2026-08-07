День физкультурника в Тверской области: где и какие спортивные события пройдут в выходные

Спортивные выходные в Тверской области: главные события ко Дню физкультурника. Предстоящие выходные в Тверской области будут по-настоящему насыщенными для любителей спорта — они приурочены ко Дню физкультурника, который отмечается в субботу.
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