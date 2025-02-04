Эксперты обеспокоились искусственным интеллектом с сознанием

Системы искусственного интеллекта, способные чувствовать или осознавать себя, могут «страдать», если технология будет развиваться безответственно, говорится в открытом письме, которое подписали более 100 западных экспертов в области ИИ.
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