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Эксперты обеспокоились искусственным интеллектом с сознанием

Системы искусственного интеллекта, способные чувствовать или осознавать себя, могут «страдать», если технология будет развиваться безответственно, говорится в открытом письме, которое подписали более 100 западных экспертов в области ИИ.

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