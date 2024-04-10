Постапокалиптический градостроительный симулятор на выживание Endzone 2 получ...

Постапокалиптический градостроительный симулятор на выживание Endzone 2 получил первый геймплейный трейлерAssemble Entertainment и Glymad Studios представили первый трейлер игрового процесса постапокалиптического градостроителя Endzone 2 в преддверии её запуска в раннем доступе в Steam летом 2024 года.
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